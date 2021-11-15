Житель Карелии одолжил у знакомого автомобиль, чтобы обворовать бывшего работодателя

Кражу раскрыла сотрудники уголовного розыска Прионежского района.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Прионежского района поступило заявление представителей одного из предприятий о краже металлических изделий. Сумма причиненного ущерба составила 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого — 49-летнего местного жителя. Как оказалось, мужчина раньше работал в организации и знал, где хранятся металлические изделия, вышедшие из употребления. Он одолжил у знакомого автомобиль, на котором и вывез трубы и автозапчасти в пункт приема металла.

Было возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.