Росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с тремя бутылками алкоголя

В Медвежьегорском районе мужчина вынес мимо кассы крепкий алкоголь, но выпить не успел, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района росгвардейцы выезжали по вызову в сетевой магазин — со слов товароведа, неизвестный мужчина сбежал с тремя бутылками крепкого алкоголя.

Сотрудники Росгвардии обследовали близлежащую территорию и обнаружили нарушителя — 34-летнего местного жителя — с похищенным товаром. Спиртное было изъято, а грабитель передан в полицию.

Аналогичный случай произошел в Олонце. Пьяный мужчина попытался пронести мимо кассы алкоголь, но был замечен сотрудниками торгового учреждения. Неопрятный и плохо ориентировавшийся в пространстве 23-летний местный житель был задержан.