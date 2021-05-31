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Росгвардейцы в Карелии поймали мужчину, убежавшего из магазина с тремя бутылками алкоголя

Новости. Криминал
11:21, 01 Июня 2021
фото: © Павел Бедняков/Известия

В Медвежьегорском районе мужчина вынес мимо кассы крепкий алкоголь, но выпить не успел, сообщили в Управлении Росгвардии по Карелии.

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района росгвардейцы выезжали по вызову в сетевой магазин — со слов товароведа, неизвестный мужчина сбежал с тремя бутылками крепкого алкоголя.

Сотрудники Росгвардии обследовали близлежащую территорию и обнаружили нарушителя — 34-летнего местного жителя — с похищенным товаром. Спиртное было изъято, а грабитель передан в полицию.

Аналогичный случай произошел в Олонце. Пьяный мужчина попытался пронести мимо кассы алкоголь, но был замечен сотрудниками торгового учреждения. Неопрятный и плохо ориентировавшийся в пространстве 23-летний местный житель был задержан.

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