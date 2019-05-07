Житель Карелии ограбил спящего посетителя бара

Мужчина украл телефон и банковскую карту, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Олонецкого района с заявлением о краже обратился 27-летний горожанин. Он рассказал, что накануне отдыхал в баре, а когда собрался уходить домой, обнаружил пропажу банковской карты и мобильного телефона.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 32-летнего местного жителя. В тот вечер он тоже был в баре и заметил, как заявитель расплачивается банковской картой бесконтактным способом.

По версии полицейских, дождавшись момента, когда потерпевший задремал за столом, мужчина похитил из его кармана телефон и карту. Впоследствии он оплачивал бесконтактным способом алкоголь в этом заведении и потратил около 4 тысяч рублей.

Когда чужие денежные средства закончились, гражданин выбросил карту, а телефон подарил одной из посетительниц. Через час фигурант решил продать похищенный гаджет, поэтому забрал подарок у женщины.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.