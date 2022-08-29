Житель Карелии, опасаясь насилия со стороны соседа, сам напал на него с ножом

В Костомукше местного жителя приговорили к заключению за покушение на убийство, сообщили на сайте местного суда.

В городском суде Костомукши было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

Как установил суд, ночью 22 мая 2022 года подсудимый, костомукшанин 37 лет, и его сосед из другой комнаты собрались на общей кухне в общежитии, чтобы выпить. Во время застолья началась ссора, и подсудимый, вооружившись ножом, несколько раз ударил собутыльника им в тело и в голову.

Сам мужчина вины не признал. Он уверял, что не причинил соседу никакого вреда, а вооружился с целью самообороны, поскольку опасался насилия со стороны потерпевшего.

Суд приговорил жителя Костомукши к 6,5 года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.