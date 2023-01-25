Житель Карелии опробовал лед Ладоги на коньках (ВИДЕО)

Житель Приладожья Карелии выложил в сеть видеоролик своей прогулки на коньках по льду Ладожского озера.

В паблике «Краеведческий клуб «Оберег». Карелия» появилось видео прогулки на коньках по льду Ладоги.



«Несколько дней назад сильный ветер разбил лед на Ладоге. А потом начались морозы, и Ладога снова покрылась ровным, красивым льдом. Толщина льда в Юляристиоя 10 см. Вчера был тот самый день, когда можно было прокатиться по льду заливов на коньках. А сегодня уже выпал снег», - говорится в сообщении.