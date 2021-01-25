Житель Карелии оштрафован на 20 тысяч за агитацию выйти на несанкционированный митинг в поддержку Навального

В Кондопоге оштрафовали юношу, который разместил в интернете агитационную информацию в поддержку политика Алексея Навального, сообщается на сайте Кондопожского горсуда.

Суд установил, что кондопожанин в соцсети разместил агитационную информацию с призывом организовать публичное мероприятие в поддержку Навального, не уведомив власти, чем нарушил закон о митингах и демонстрациях.

В результате 23 января молодой человек был признан виновным и привлечен к административной ответственности с назначением ему наказания в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее прокуратура Карелии предупреждала, что о последствиях проведения несогласованных митингов в поддержку Навального.

В минувшую пятницу, 22 января, Петрозаводский городской суд арестовал двух юных жителей Карелии, призывавших в соцсетях выйти на несанкционированный митинг в поддержку Навального.

Несанкционированный митинг в поддержку навального прошел в Карелии 23 января, задержаны 23 человека.

Больше фото с митинга смотрите здесь.