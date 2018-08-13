Житель Карелии оштрафован за нацистскую символику в Сети

Житель Сортавалы привлечен к ответственности за пропаганду нацистской атрибутики и символики, сообщает погрануправление ФСБ по Карелии.

"Сотрудниками Пограничного управления был выявлен житель приграничного района, который на своей странице в социальной сети размещал видеозаписи, пропагандирующие нацистскую атрибутику и символику, а также другие материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов", - говорится в сообщении.

Указанные информационные материалы были направлены на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам расы, национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

Сортавальский городской суд приговорил злоумышленника к штрафу 2 тысяч рублей.

Было учтено добровольное прекращение указанным лицом противоправного поведения. Правонарушитель самостоятельно удалил экстремистский контент.