Житель Карелии оштрафован за постройку дома на собственном участке

Мировой судья в Прионежском районе Карелии оштрафовал местного жителя на 15 тысяч рублей за возведение самовольных построек, включая жилой дом, на ценной пашне.
Предписание было выдано Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора после внеплановой проверки, сообщает ведомство. На участке площадью 9 гектаров, предназначенном для ведения фермерского хозяйства, инспекторы обнаружили не только незаконные строения, но и сильное зарастание сорняками и древесно-кустарниковой растительностью, в том числе мелиоративных систем.
Участок относится к категории особо ценных продуктивных сельхозугодий (пашни). После выявления нарушений собственнику сначала было выдано по ч. 2 ст. 8.7 и ч. 1 ст. 10.10 КоАП РФ предписание устранить выявленные нарушения, а информация о незаконно возведенных постройках передана в администрацию района.
Поскольку владелец земли проигнорировал требования, было составлено повторное предписание, а материалы об административном правонарушении по ч.26 ст. 19.5 КоАП РФ (неисполнение предписания) направлены в суд. Информация о самострое была передана в районную администрацию для решения вопроса о его сносе.
