Житель Карелии остался без машины и полутора миллионов рублей, пообщавшись с неизвестными

Пенсионер из Прионежского района вновь и вновь переводил деньги мошенникам.

Житель Прионежского района, 72-летний пенсионер, лишился накоплений и автомобиля и обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Выяснилось, что мужчине позвонили якобы из соцфонда и сказали, что у него есть неучтенный пенсионный стаж. Для записи на приём звонивший уговорил заявителя назвать номер СНИЛС, а после разговор прервался. О звонке пенсионер рассказал дочери, и та посоветовала сообщить об инциденте в полицию.

Пенсионер обратился в полицию, а спустя два часа ему позвонили якобы из Роспотребнадзора и рассказали, что именно они прервали его связь с аферистами. Затем к делу подключился «сотрудник ФСБ». Он показал по видеосвязи пенсионеру доверенность, которую от его имени якобы оформил аферист, чтобы снять все деньги со счетов.

Дальше все шло обычным путем — пенсионеру посоветовали поскорее «обезопасить» средства, переведя их на посторонние счета. Житель республики быстро перевел неизвестно, куда более миллиона рублей .

Но вскоре абоненту сообщили — его автомобиль находится в залоге. Чтобы обезопасить и его, машину надо было срочно продать, а сделка якобы будет фиктивной. Пенсионер продал машину за 290 тысяч рублей, а деньги вновь перевёл на «специальные счета».

Неизвестные не отстали от пенсионера. Ему сообщили о незаконном кредите, который якобы надо срочно перекрыть. Мужчина взял 300 тысяч рублей в долг у сына, не сказав, зачем, и эти деньги также перевел мошенникам. После этого аферисты, наконец, перестали выходить на связь.

Ущерб оценивается в 1 миллион 670 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.