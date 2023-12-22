Житель Карелии остался без работы после того, как присвоил содержимое жестяной банки

Уголовное дело было возбуждено после кражи в Пудожском районе, сообщили в МВД республики.

В полицию Пудожского района обратился владелец шиномонтажа, у которого украли 5 тысяч рублей выручки.

Наличная выручка хранилась в жестяной банке, откуда и пропала. Однако сам момент кражи попал на камеры видеонаблюдения. По ним потерпевший узнал похитителя — им оказался работник того самого монтажа.

В результате 31-летний мужчина, потративший деньги на собственные нужды, был уволен, против него возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 2 лет лишения свободы.