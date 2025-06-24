Житель Карелии оставил бывшую жену и детей без квартиры

Оспорить такой раздел имущества в суде не удалось.

В Пряжинском районе суд рассмотрел иск женщины о признании недействительным брачного договора с бывшим мужем. Пара прожила в браке 10 лет, у них двое детей. За это время они приобрели квартиру и автомобиль, имущество оформили на мужчину.

Перед разводом в 2023 году супруги подписали брачный договор, по которому все имущество остается за тем, на кого оно оформлено. По словам женщины, муж обещал оставить ей квартиру для проживания с детьми, но не сделал этого, и теперь она вынуждена снимать жилье.

Суд отказался признавать договор недействительным. Судьи установили, что женщина понимала все условия договора и добровольно подписала документ. Тот факт, что муж получил все имущество, не делает договор незаконным — супруги имели право самостоятельно определять доли.