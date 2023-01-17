Житель Карелии оставил себе банку пороха умершего родственника и оказался в суде

Житель Кондопожского района Карелии выслушал приговор по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ.
Кондопожский горсуд вынес приговор в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении взрывчатых веществ.
Установлено, что кондопожанин хранил у себя жестяную банку с порохом, которая осталась после смерти его родственника.
Порох изъяли сотрудники полиции. А суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
Приговор не вступил в законную силу, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.
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