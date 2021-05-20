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На севере Карелии злоумышленник разобрал печь в чужом доме

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11:00, 21 Мая 2021
фото: Столица на Онего

Полиция Беломорского района раскрыла кражу печных деталей и часть их успела вернуть, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление 33-летнего жителя города. Мужчина указал, что с дачи исчезли металлические детали печи: варочная панель, колосник и дверцы. Ущерб превысил 6 тысяч рублей.

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Оперативники установили, что к совершению кражи причастен 31-летний горожанин. Подозреваемый признал свою вину. Он пояснил, что проник в дом через окно, снял с печи металлические детали и сдал их в металлолом. Полученные в результате этого деньги мужчина потратил на собственные нужды.

Уголовное дело возбуждено по статье «кража».

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