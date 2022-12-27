Житель Карелии, освободившийся из колонии раньше срока, воткнул отвертку в шею приятелю

В Кондопожском районе осужден рецидивист, который пытался убить приятеля ножом и отверткой, сообщается на сайте городского суда.

Судом установлено, что житель Карелии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с приятелем, схватил нож и ударил им в руку оппоненту.

«В результате чего причинил последнему больших размеров рану, потребовавшую ушивания на левом предплечье, квалифицирующееся как легкий вред здоровью по признаку кратковременного его расстройства», - уточнили в суде.

Ножевого ранения злоумышленнику показалось мало, поэтому он достал из кармана своей куртки отвертку и воткнул ее в шею избитого, нанеся тяжкий вред здоровью.

С учетом личности подсудимого, который ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы, учитывая степень общественной опасности совершённого преступления, назначено наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.