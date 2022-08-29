Житель Карелии открыл гостевой дом на пути к Соловецким островам

Социальный контракт помог жителю Кеми открыть гостевой дом, сообщили в Минсоцзащиты.

Николай Ладикайнен обратился в отделение Центра социальной работы в Кеми для заключения социального контракта на осуществление своей мечты — открытие гостевого дома.

Сельский туризм — один из популярных сегодня видов бизнеса. Люди, уставшие от городского шума и суеты, все чаще отдыхают на природе. В феврале этого года Николай обратился в Центр за предоставлением финансовой помощи с бизнес-планом «Гостевой дом. Предоставление услуг по проживанию и отдыху».

Межведомственная комиссия рассмотрела заявление Николая, и уже в марте с ним был заключен социальный контракт на 250 тысяч рублей. На эти средства мужчина приобрел мебель, оборудование и сделал ремонт. Предприниматель зарегистрировался в качестве самозанятого в приложении «Мой налог».

В июне 2022 года гостевой дом принял первую группу туристов. «Мой гостевой дом позволяет желающим туристам переночевать по пути на Соловецкие острова и в поселок Териберка (одно из самых интересных мест для активного отдыха благодаря уникальным природным явлениям, завораживающим видам и необычным памятникам прошлого), отдохнуть на длительный период или можно арендовать только на выходные дни. Думаю, горожане с удовольствием приедут в наш загородный дом провести семейное торжество и отдохнуть от городской суеты на берегу Белого моря», — рассказал Николай.

В планах предпринимателя дальнейшее развитие своего бизнеса.

Минсоцзащиты напомнило, что государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется гражданам из малоимущих семей и малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума.

Обращаться следует в отделения по работе с гражданами Центра социальной работы Республики Карелия по месту жительства.

Подробную информацию можно получить, задав вопрос в группе Центра социальной работы Республики Карелии в социальной сети «ВКонтакте».