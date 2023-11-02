Житель Карелии отоварился в магазине на деньги с карты односельчанина

Житель Медвежьегорского района нашел на улице чужую банковскую карту и решил оставить ее себе.

В полицию поступило заявление от жителя одного из поселков Медвежьегорского района. Мужчина сообщил, что потерял банковскую карту, после чего на его телефон стали поступать сообщения о списании средств. Пока карту не заблокировали, со счета кто-то успел украсть больше 5 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к преступлению причастен 65-летний односельчанин заявителя, который свою вину отрицать не стал. Подозреваемый рассказал, что банковскую карту нашел на улице, неподалеку от магазина. Он мог отдать её работникам торгового заведения или отнести в полицию, но решил оставить себе. Несколько раз ему удалось расплатиться чужой картой в магазине за продукты и спиртное, но затем доступ к счету оказался закрыт. Теперь за содеянное жителю поселка придется ответить перед законом. По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.