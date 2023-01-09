Житель Карелии отправился за решетку после езды по ночному городу

Пьяный мужчина взял ключи от чужого автомобиля, но не подумал о последствиях, сообщили в Кемском суде.

Суд в Кеми вынес приговор в отношении 32-летнего местного жителя. Обвинявшегося в угоне автомобиля.

Как выяснилось, 2 августа 2022 года мужчина выпивал с хозяином автомобиля КIА Cerato. В какой-то момент он незаметно взял ключи и угнал машину. В пьяном состоянии он поехал кататься по ночным улицам Кеми, но не справился с управлением, и автомобиль врезался в столб.

Утром мужчина вернул приятелю ключи от разбитой машины.

На момент преступления кемлянин уже имел условный срок за преступления небольшой и средней тяжести. Поэтому суд отменил условное лишение свободы и отправил любителя покататься на чужом автомобиле за решетку. Ближайшие 3,5 года кемлянин проведет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании ущерба в размере около 135 тысяч рублей.