Житель Карелии отправится в колонию за убийство жены

Пьяный житель Сегежи во время ссоры зарезал свою жену.

Собранные следователями Сегежи Следкома Карелии доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора 33-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в убийстве.





Следствие и суд установили, что в июле прошлого года сегежанин дома в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры с 30-летней супругой ударил ее ножом в грудь и живот. От полученных травм молодая женщина скончалась.



Сегежанин полностью признал свою вину. Кроме этого, причастность подсудимого к совершенному преступлению подтвердили заключения судебных экспертиз. В отношении мужчины также была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая не установила оснований для признания его невменяемым.



Приговором суда виновному было назначено 10 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.