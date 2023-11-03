Житель Карелии отремонтировал дом, где снимался фильм «Любовь и голуби»

Уроженец Карелии снимался в советской комедии, когда ему было пять лет.

Уроженец Карелии снимался в полюбившейся зрителям советской комедии, когда ему было пять лет. А через годы увидел по телевизору старый дом, где жили Василий и Надежда, и решил — надо покупать и приводить в порядок, пишет 47news.

Издание со ссылкой на официальный телеграм-канал ОЖД сообщает, что житель Медвежьегорска восстановил дом, где снимался советский фильм «Любовь и голуби». Еще в 2009 году Евгений Шульга увидел по телевизору, что простоявшее 60 лет без фундамента здание пришло в негодность. Тогда мужчина купил постройку, чтобы сохранить знаковое для Карелии и него самого место.

Дом, построенный после войны, мужчина приводил в порядок своими силами, а помогали ему родители и брат. Семья старалась сохранить все элементы внешней отделки, а вот интерьер уже выбирали по своему усмотрению. Решили оставить забор с калиткой на том же месте и построить новую голубятню, которую заселили керамическими птицами. Место теперь привлекает туристов, уточняет издание.

Евгений с братом по 20 лет проработали машинистами в локомотивном депо Медвежья Гора. Оба успели поучаствовать в съемках кинокартины, ведь в массовку тогда набирали местных жителей. Кадры с Евгением в итоге не вошли в фильм, зато брата Николая можно заметить в сцене на танцплощадке.

«Мне тогда было пять лет. Родители строили дом неподалеку, и нас с семилетним братом Николаем отпустили на съемки. Там как раз нужны были белокурые дети», — вспоминает мужчина.

Кинокартина Владимира Меньшова была снята в 1984 году на окраине карельского города, откуда открывался живописный вид на реку Кумса. Комедия повествует о жизни Василия и Надежды Кузякиных, их детей, соседей и голубей. Семья Евгения и раньше очень любила эту историю, а теперь особенно, даже младшая дочь постоянно предлагает пересмотреть «кино про наш дом».