Житель Карелии отсидит 10,5 лет в колонии строгого режима за целый «букет» преступлений

Кондопожанина осудили за кражу, грабеж, избиение до смерти и несколько драк, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд в городе бумажников Карелии признал виновным 39-летнего местного жителя. Его осудили за кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за такое же преступление, но приведшее по неосторожности к смерти потерпевшего, еще за два избиения и, наконец, за грабеж.



Следствие и суд установили, что в декабре 2022 года нетрезвый мужчина находился в квартире жилого дома в Кондопоге.



Он выпивал в компании знакомых и поссорился с одним из собутыльников. Злоумышленник схватил обрез водопроводной трубы и избил 45-летнего обидчика.



В результате потерпевший скончался на следующий день. Кроме того, в октябре 2022 года в квартире у знакомого он украл мобильный телефон. Спустя некоторое время кондопожанин избил еще троих людей, одному из которых причинил тяжкий вред здоровью. Наконец, в конце прошлого года он зашел в квартиру знакомой, где избил ее и забрал мобильный телефон.



Приговор - 10,5 лет в исправительной колонии строгого режима, рассказали в Следкоме Карелии.