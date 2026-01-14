Житель Карелии отсудил почти 3 млн рублей у петербургского работодателя

41-летний житель Петрозаводска при помощи судебных приставов взыскал с бывшего работодателя — петербургской компании — почти 3 миллиона рублей.

После многочисленных претензий, неправомерных служебных проверок и дисциплинарных взысканий со стороны руководства мужчина был вынужден уволиться, однако окончательный расчёт с ним произведён не был, сообщает ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу. Петрозаводский городской суд, рассмотрев дело, постановил взыскать с организации задолженность по заработной плате, компенсацию за неиспользованный отпуск, моральный вред и компенсацию за вынужденный прогул. Общая сумма превысила 2,9 млн рублей.



Судебный пристав уведомил организацию о возбуждении исполнительного производств и предупредил о штрафных санкциях за неисполнение требований исполнительного документа. В результате чего необходимая сумма в полном объеме поступила на депозитный счет службы судебных приставов и затем была перечислена взыскателю.

