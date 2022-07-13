Житель Карелии отсудил у подрядчика полмиллиона рублей за падение на скользкой дороге

Пенсионер из Костомукши отсудил 500 тысяч рублей компенсации за травму, полученную при падении на скользкой дороге, сообщили на сайте местного суда.

В марте 2021 года в Костомукше мужчина поскользнулся на пешеходной дорожке и упал. Ему пришлось месяц провести в больнице из-за травмы бедра.

Пенсионер обратился в суд и смог доказать халатное отношение подрядной организации к жителям города только через год.

На суде пенсионера поддержал сотрудник скорой помощи. По его словам, машина скорой помощи вплотную подъехала в упавшему жителю Костомукши из-за опасения упасть вслед за ним.