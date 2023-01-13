Житель Карелии оттащил жену за волосы на кухню, чтобы сломать два ребра

В Питкяранте мужчина признался в жестоком избиении сожительницы, которую он угрожал убить, сообщили в МВД Карелии.

В Питкяранте местного жителя 1976 года рождения обвиняют в двух преступлениях. По версии полиции, он избил и угрожал убить свою сожительницу.

В одну из ночей супруги сильно поссорились. Мужчина поволок вторую половину гражданскую жену за волосы на кухню, где повалил на пол и стал избивать ногами.



Позже медики диагностировали у женщины перелом двух ребер. Когда она попыталась подняться, он разбил ей верхнюю губу.



После житель Питкяранты схватил женщину за шею и начал душить, угрожая убийством. Потерпевшей удалось сбежать к соседке, где женщины позвали на помощь.

Во время предварительного расследования злоумышленник во всем признался. Уголовное дело ушло в суд.