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Новости. Криминал
14:54, 16 Марта 2018

Житель Карелии ответит за незаконную рубку деревьев

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В Суоярвском районе мужчина поссорился с родственниками, ушел в лес и нарушил закон.

Как сообщили в МВД Карелии, во время совместного рейда сотрудников полиции и работников лесничества была выявлена незаконная рубка деревьев. По информации специалистов Суоярвского центрального лесничества, нанесенный ущерб составил около 26 тысяч рублей.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса РФ, возбуждено уголовное дело. Работая над раскрытием преступления, полицейские установили подозреваемого в его совершении. Им оказался 28-летний житель поселка Поросозеро. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина после ссоры с родственниками длительное время проживал в лесной избушке. Срубленные деревья он использовал в качестве дров.

Кроме того, стражи порядка выяснили, что подозреваемый может быть причастен и совершению имущественных преступлений. В соседней деревне за последнее время совершено несколько краж продуктов.

На время расследования подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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