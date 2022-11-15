Житель Карелии отжал наличник и попался на краже лодочного мотора

В Беломорском районе Карелии раскрыли кражу техники.
В дежурную часть полиции Беломорского района поступило заявление от жителя поселка Сосновец о краже лодочного мотора. Ущерб составил 25 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа установила обстоятельства кражи. По версии полиции, злоумышленник ночью отжал дверной наличник, проник в квартиру, откуда и похитил мотор.
Вскоре задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину. Он во всем признался и рассказал, что мотор украл, пока хозяин был на работе.
Имущество он спрятал в лесополосе неподалеку от места кражи и планировал позже продать его. Лодочный мотор вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено и расследуется уголовное дело, по которому фигуранту грозит до пяти лет колонии, сообщили в МВД Карелии.
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