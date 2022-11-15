Житель Карелии отжал наличник и попался на краже лодочного мотора

В Беломорском районе Карелии раскрыли кражу техники.

В дежурную часть полиции Беломорского района поступило заявление от жителя поселка Сосновец о краже лодочного мотора. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа установила обстоятельства кражи. По версии полиции, злоумышленник ночью отжал дверной наличник, проник в квартиру, откуда и похитил мотор.

Вскоре задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину. Он во всем признался и рассказал, что мотор украл, пока хозяин был на работе.



Имущество он спрятал в лесополосе неподалеку от места кражи и планировал позже продать его. Лодочный мотор вернули законному владельцу. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.



Возбуждено и расследуется уголовное дело, по которому фигуранту грозит до пяти лет колонии, сообщили в МВД Карелии.