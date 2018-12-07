Житель Карелии передал заключенному вместе с фруктами наркотики и сим-карты

Сотрудники мурмашинской колонии обнаружили запрещённые предметы и вещества в киви, которые передал осужденному житель Карелии, сообщили в УФСИН по Мурманской области.

В колонии строгого режима №18 во время досмотра продуктовой передачи, которая поступила от жителя Карелии, обнаружили три сим-карты и тринадцать маленьких целлофановых свёртков с веществом коричневого цвета.

Запрещённые предметы и вещества были спрятаны внутри киви. Сейчас вещество находится на экспертизе.

Мужчину, передавшего запрещенные вещества, задержали и передали полиции.