Житель Карелии перевел мошенникам более 100 тысяч рублей в надежде обогатиться

В полицию Кондопожского района обратился 45-летний горожанин с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.

В середине января гражданин увидел на одном из сайтов рекламу брокерской компании, которая содержала информацию о возможности быстрого дохода.

Житель Карелии перешел на сайт организации и в онлайн-режиме списался с менеджером. Тот объяснил ему суть их деятельности и предложил вложить денежные средства. Кондопожанину была обещана прибыль - 10% от вклада уже в течение нескольких дней.

Мужчина перевел мошенникам более 100 тысяч рублей. Через два дня он перезвонил менеджеру с целью получения своего бонуса, однако тот сказал, что для этого нужно вложить большую сумму – вновь перевести денежные средства. Местный житель понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.