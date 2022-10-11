Житель Карелии пинал собутыльника ногами, колол вилкой и резал ножом до тех пор, пока не убил

В Пряжинском районе будут судить местного жителя за убийство собутыльника, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 46-летний житель поселка Чална в ночь на 15 сентября в ходе совместного распития спиртных напитков в результате внезапно возникшей ссоры нанес собутыльнику 28 ударов руками, ногами, вилкой и ножом. Ножевые ранения живота в итоге стали причиной смерти пострадавшего на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершении указанного преступления он признал полностью.

За совершение данных преступных действий законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.