Житель Карелии пинал собутыльника ногами, колол вилкой и резал ножом до тех пор, пока не убил

В Пряжинском районе будут судить местного жителя за убийство собутыльника, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, 46-летний житель поселка Чална в ночь на 15 сентября в ходе совместного распития спиртных напитков в результате внезапно возникшей ссоры нанес собутыльнику 28 ударов руками, ногами, вилкой и ножом. Ножевые ранения живота в итоге стали причиной смерти пострадавшего на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в совершении указанного преступления он признал полностью.
За совершение данных преступных действий законом предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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