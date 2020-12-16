Житель Карелии по пьянке ударил ножом соседа в грудь

В Питкярантском районе Карелии молодой мужчина получил 4 года колонии за то, что ударил ножом соседа.

Прокуратура Питкярантского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Питкяранты, который признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью соседу по дому.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, судом было установлено, что в ночь с 25 на 26 мая 2020 года в Питкяранте молодой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта нанёс удар ножом в область грудной клетки соседу по дому.

Подсудимый вину не признал, заявив, что потерпевший сам напоролся на нож, находившийся в момент конфликта у него в руках. Суд признал несостоятельной эту версию.

По итогам судебного разбирательства виновному, который ранее уже был судим за имущественные преступления, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.