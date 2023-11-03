Житель Карелии по пути за сигаретами нашел банковскую карту и оставил себе

Житель города горняков успел потратить 410 рублей и стал фигурантом уголовного дела о краже денег с банковского счета.

В полицию Костомукши поступило заявление от 35-летнего мужчины. Он заметил, что с его банковского счета стали пропадать деньги.

Житель города горняков рассказал полицейским, что утром гулял с собакой и, по всей видимости, обронил банковскую карту. После этого ему на телефон стали поступать сообщения о списании денег. Он заблокировал счет, но к тому времени злоумышленник успел потратить 410 рублей на оплату покупок в магазинах.

Полицейские установили, что к краже причастен 40-летний горожанин. Он признался, что когда ходил за сигаретами, нашел на улице банковскую карту и решил ей воспользоваться. Как только доступ к счету оказался закрыт, мужчина ее выбросил.

Теперь за содеянное ему придется ответить перед законом.

По факту кражи с банковского счета было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.