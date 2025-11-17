РЕКЛАМА
Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет
17 ноября, 14:25 Статьи
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Житель Карелии по совету мошенников оставил под деревом пакет с 2 млн рублей
Сегодня 09:35 Общество
Поделиться

Пенсионер из Кондопоги потерял более двух миллионов рублей из-за мошенников

фото: © Столица на Онего

У 70-летнего жителя Кондопоги обманом похитили 2 130 000 рублей. Об этом сообщилши в МВД.

Афера началась с телефонного звонка якобы от сотрудника компании связи. Мужчине предложили продлить договор на стационарный телефон. Пенсионер продиктовал номер СНИЛС и трижды произнес свою фамилию, имя и отчество с фразой «заключает новый договор».

На следующий день ему позвонили якобы из прокуратуры и сообщили, что его данные попали к мошенникам. С ним продолжили общение подставные юрист и сотрудник прокуратуры, постепенно они вошли в доверие. Собеседники поинтересовались, сколько денег на счетах у мужчины, и убедили снять все средства в банке. Несмотря на попытки работников банка и вызванного сотрудника полиции отговорить его, пенсионер забрал деньги.

Затем мошенники велели мужчине забрать кнопочный телефон в указанном месте около деревьев неподалеку от его дома. Теперь звонки поступали на этот мобильный. Через два дня общения мужчину убедили положить пакет с деньгами в то же место, где он ранее забрал телефон.

Через некоторое время горожанину прислали аудиозапись, на которой был записан разговор якобы работников банка. Они утверждали, что выдали пенсионеру поддельные деньги. Ситуация показалась мужчине странной, он рассказал о случившемся соседу, тот посоветовал написать заявление в полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обсудить (0)
