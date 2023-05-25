Житель Карелии почти до смерти забил лежавшую женщину

Жителю Беломорского района Карелии огласили приговор по двум тяжким статьям, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.
Беломорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя. Мужчину обвинили в угрозе убийством и в причинении тяжких телесных повреждений.
Суд установил, что злоумышленник на фоне ссоры угрожал убить свою знакомую, а после попытался ее задушить.
В этот же день он подошел к женщине, лежавшей на диване и несколько раз ударил кулаком в грудь.
Подсудимый частично признал свою вину, суд отправил его в колонию строгого режима на четыре года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание