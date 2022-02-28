Житель Карелии под угрозой запрета выезда из России немедленно заплатил все долги

Житель Кондопожского района, осознав, что его могут не выпустить за границу, поспешил выплатить огромный долг.

Как сообщили в УФССП Карелии, сводное исполнительное производство на сумму 615 тысяч рублей находилось в отделении судебных приставов Кондопожского района. Безработный местный житель задолжал по кредитным платежам.

Судебный пристав-исполнитель арестовал счета должника в банках, но их не хватило для погашения всей суммы. Тогда пристав запретил проводить регистрацию автомобиля местного жителя, но это не ускорило процесс возврата долга.

Наконец, судебный пристав вынес постановление о временном ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Должник, осознав, что не сможет срочно покинуть Россию, немедленно выплатил всю сумму.