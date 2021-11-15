Житель Карелии подделал чужую подпись, чтобы завладеть автомобилем

Договор, оформленный жителем Олонца, был признан поддельным, а его самого ждет суд, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Олонецкого района расследуется уголовное дело по статье «мошенничество». Фигурантом выступает 36-летний местный житель.

По версии следствия, мужчина обманом приобрел права на автомобиль, принадлежавший отчиму. Когда родственника не стало, подозреваемый оформил от его имени договор купли-продажи, подделав при этом подпись.

Почерковедческая экспертиза выявила в договоре признаки подделки. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Автомобиль изъят, а мужчине придется ответить перед законом.