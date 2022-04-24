890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
24.04.2022 10:00
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
В Карелии дорога особой прочности покрылась трещинами, не выдержав зимы
24.04.2022 15:38

Житель Карелии подделал документы, чтобы оформить на себя чужой автомобиль

Новости. Криминал
11:55, 25 Апреля 2022
фото: © freepik

Новости партнеров

На севере Карелии суд вынес приговор мужчине, использовавшего поддельные документы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу об использовании поддельного документа.

Как было установлено, ранее судимый 63-летний костомукшанин в октябре 2021 года после развода с супругой решил оформить на себя зарегистрированный на нее автомобиль. Он изготовил и подписал от имени женщины договор, с которым потом обратился в ГИБДД.

Подделка была раскрыта, действия мужчины квалифицированы как использование заведомо поддельного документа.

Суд приговорил костомукшанина к 1 году исправительных работ условно с испытательным сроком 10 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
20.04.2022, 19:31
Смягчены ковидные ограничения для учреждений сферы торговли и услуг в Карелии
18.04.2022, 11:40
В Карелии планируется отдать под форелевое хозяйство целое озеро
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
18.04.2022, 10:46
Новый ресторан появится на набережной Петрозаводска
19.04.2022, 07:15
Атлантические циклоны принесут в Карелию снег с дождем

Аналитика

22.04.2022 16:39
Капитал
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
Частные сельскохозяйственные предприятия Карелии, которые несколько лет критиковали Минсельхоз за его политику в сфере господдержки отрасли, согласились на условия министерства.
Новые технологии против боли!
22.04.2022 10:22
«Только бы хуже не было»
22.04.2022 09:11
Поверка счетчиков воды в Петрозаводске
22.04.2022 09:00
Карелия начала экономить бумагу
21.04.2022 11:49
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

Митинг в честь Дня воинской славы в Петрозаводске
18.04.2022 13:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.