Житель Карелии подделал документы, чтобы оформить на себя чужой автомобиль

На севере Карелии суд вынес приговор мужчине, использовавшего поддельные документы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Костомукши поддержала гособвинение по уголовному делу об использовании поддельного документа.

Как было установлено, ранее судимый 63-летний костомукшанин в октябре 2021 года после развода с супругой решил оформить на себя зарегистрированный на нее автомобиль. Он изготовил и подписал от имени женщины договор, с которым потом обратился в ГИБДД.

Подделка была раскрыта, действия мужчины квалифицированы как использование заведомо поддельного документа.

Суд приговорил костомукшанина к 1 году исправительных работ условно с испытательным сроком 10 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.