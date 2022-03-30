Житель Карелии поехал в другой город, чтобы перевести неизвестным полмиллиона рублей

В Лоухи полицейские зарегистрировали факт дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Лоухского района проводится проверка по заявлению 48-летнего местного жителя. В полиции мужчина рассказал о том, как был обманут неизвестными.

Мужчине позвонил незнакомец, представившись работником банка и предложив взять кредит под предлогом выявления мошенников. Житель Карелии отказался, но через некоторое время поступил новый звонок, на этот раз якобы от полицейского из Санкт-Петербурга.

Новый собеседник убедил мужчину поехать в Кемь и взять там кредит на 480 тысяч рублей. Житель Карелии обналичил деньги и перевел на продиктованные ему номера телефонов.

Лишь дома, после разговора с женой, мужчина понял, что стал жертвой дистанционных мошенников. Житель севера Карелии обратился в полицию.