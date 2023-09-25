Житель Карелии погиб на пожаре в Муезерском

Трагедия произошла рано утром 26 сентября.

Во вторник, 26 сентября, в 06.22 пожарные Муезерского района выезжали по тревоге в райцентр. На улице Гагарина, 15-А загорелось заброшенное одноэтажное строение из дерева.



Пламя уничтожило имущество на площади 10 квадратных метров. На пепелище огнеборцы нашли труп мужчины, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС Карелии.



Причины пожара и обстоятельства смерти выясняются.