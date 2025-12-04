Житель Карелии погиб на предприятии в Тверской области

Работодатель отказывался выплачивать компенсацию ребенку после гибели на производстве ее отца.
Мать девочки обратилась в Прокуратуру Пудожского района. Ведомство провело проверку.
Установлено, что отец ребенка погиб в результате несчастного случая на производстве в Тверской области. Доказано, что он произошел в том числе по вине работодателя.
— Девочка тяжело переживает утрату. Вместе с тем представители организации, где трудился погибший, какой-либо компенсации морального вреда добровольно не возместили, — сообщили в Прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании с работодателя компенсации морального вреда ребенку. Суд удовлетворил требования и обязал компанию выплатить девочке 700 тысяч рублей.
Исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре. Что же произошло с папой девочки не разглашается в интересах ребенка.