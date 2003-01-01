Житель Карелии погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Карелии Сергей Александрович Городков. Об этом сообщили его земляки в социальных сетях.

Сергей Городков служил во 2-м отдельном штурмовом взводе штурмовой роты мотострелкового батальона 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии 44 армейского корпуса, сообщил «Столице на Онего» читатель. Военнослужащий погиб в населенном пункте Алексеевка Сумской области.

Читатель сообщил, что Сергей Городков стал четвертым военнослужащим, пострадавшим в ходе СВО. Еще трое земляков получили ранения в ходе боевых действий, отмечает он.

Прощание с погибшим воином состоится в понедельник. Место и время проведения церемонии уточняются.

