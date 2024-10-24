Житель Карелии поговорил по телефону с незнакомцем и остался без денег на карте

Житель Кеми поговорил по телефону с незнакомцем, и у него списались деньги с карты.

В полицию Кемского района обратился 55-летний местный житель. Он рассказал, что мошенник ввёл его в заблуждение и похитил деньги с банковского счёта.

Началось всё с того, что заявитель разместил в интернете объявление о продаже лодочного мотора. С ним связался покупатель, который представился Петром Ивановичем. Мужчина пообещал купить мотор, но для того, чтобы убедиться в качестве товара, попросил показать его. По указаниям незнакомца кемлянин включил видеозвонок с демонстрацией экрана.

После осмотра товара «покупатель» сообщил, что перечислил денежные средства, и предложил горожанину это проверить. Он уговорил открыть приложение банка, не выключая функцию демонстрации экрана. Когда разговор прекратился, кемлянин заметил, что его сбережения были перечислены на неизвестный счёт.

Ущерб составил 214 тысяч 700 рублей.

Было возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта. По данному факту проводится проверка, выясняются другие обстоятельства криминального инцидента, сообщили в МВД Карелии.