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Новости. Криминал
10:27, 16 Апреля 2018

Житель Карелии пойдет под суд за незаконную рубку деревьев

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Петрозаводчанин обвиняется в незаконной рубке леса на сумму более 500 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Петрозаводска.

По версии предварительного следствия, в 2016 году петрозаводчанин совместно с еще двумя участниками преступной группы совершил незаконные рубки лесных насаждений на территории Прионежского центрального лесничества и Хвойного лесничества Минобороны России, причинив ущерб государству на общую сумму более 500 тысяч рублей.

При задержании у сообщников была изъята незаконно спиленная древесина, а также орудия и средства совершения преступления – бензопила и спецтехника, предназначенная для погрузки и перевозки незаконно заготовленного леса.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.

Расследование в отношении соучастников указанных преступлений продолжается.

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