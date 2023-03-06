Житель Карелии показал фривольный ролик после ссоры с супругой

В Прионежском районе Карелии вынесли приговор мужчине по обвинению в распространении порнографии.

Прокуратура Прионежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя.



Мужчину признали виновным в изготовлении и распространении порнографических материалов.

Суд установил, что в июне 2022 года житель Прионежья поссорился с супругой. После этого нетрезвый мужчина у себя дома с помощью проигрывающего устройства показал по телевизору видеофильм, часть которого записал на мобильный телефон.



Видеозапись он разместил в аккаунте одной из социальных сетей, где она находилась длительное время.

Экспертиза установила, что файл является порнографическим материалом.

Во время предварительного расследования по уголовному делу злоумышленник признал вину и раскаялся, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.