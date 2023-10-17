Житель Карелии показал на камеру, как он лишал зрения своего собутыльника

Мужчину приговорили к четырем годам колонии особого режима.

В паблике Следственного комитета РФ по Карелии опубликовано видео, снятое во время предварительного расследования уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Сортавалы.



Установлено, что в августе прошлого года около кафе «Гарнизон» в Лахденпохье пьяный злоумышленник поссорился со своим знакомым и сильно избил его руками и ногами.



В результате потерпевший полностью ослеп. Суд приговорил сортавальца к четырем годам в колонии особого режима.



Кроме того, осужденный обязан выплатить своей жертве компенсацию морального вреда в 600 тысяч рублей.