Мошенники прислали жителю Карелии не те фары, что он заказывал

Интернет-мошенники обманули жителя Сортавалы, который пытался купить запчасти для своей иномарки через соцсеть, сообщили в МВД Карелии.

В конце марта 28-летний житель Сортавалы разместил в социальной сети информацию о том, что ему требуются фары определённой модификации для автомобиля Audi.

На объявление откликнулся житель другого региона. Он сообщил, что имеет необходимый товар и готов продать его за 14 тысяч рублей. Как только покупатель получил фотографию чека в качестве доказательства отправки посылки, он перечислил на счёт продавца необходимую сумму, а также отплатил услуги курьерской службы.

За посылкой молодому человеку пришлось ехать в Санкт-Петербург. Вскрыв её, он обнаружил совершенно не те фары, которые заказывал. Товар не соответствовал описанию и был низкого качества. С продавцом связаться не получилось — тот удалил всю информацию из сети и перестал отвечать на звонки.

По возвращении домой потерпевший обратился с заявлением в полицию. В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение.