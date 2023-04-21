Житель Карелии, покусанный бродячим псом, отсудил деньги у чиновников

Житель Сегежи подал в суд на местную администрацию после нападения на него бездомной собаки, сообщили в пресс-службе судов Карелии.

Истец обратился в сегежский суд с иском к администрации поселения с требованием возместить ему моральный вред, причиненный в результате нападения бродячей собаки.



Суд счел, что органы местного самоуправления обязаны отлавливать бездомных животных и принял решение в пользу истца.



Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.