Житель Карелии, покусанный бродячим псом, отсудил деньги у чиновников

Житель Сегежи подал в суд на местную администрацию после нападения на него бездомной собаки, сообщили в пресс-службе судов Карелии.
Истец обратился в сегежский суд с иском к администрации поселения с требованием возместить ему моральный вред, причиненный в результате нападения бродячей собаки.
Суд счел, что органы местного самоуправления обязаны отлавливать бездомных животных и принял решение в пользу истца.
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.
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