Житель Карелии полгода выманивал деньги у несостоявшейся попутчицы

Пенсионерка из Костомукши перевела почти полмиллиона рублей жителю Кеми, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские Карелии установили подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств. Как выяснилось, 30-летний житель Кеми размещал объявления о поиске попутчиков, просил вносить предоплату, но при этом не собирался исполнять взятые на себя обязательства. Трое жителей республики таким образом лишились от 3 до 11 тысяч рублей.

Больше всего от действий мошенника пострадала 56-летняя жительница Костомукши. Сначала она оплатила поездку, которая не состоялась. Затем мужчина сам позвонил пенсионерке и, извинившись за сорванные планы, объяснил, что проходил лечение. В итоге на поправку здоровья он выманил еще денег. Затем мошенник заявил якобы о гибели родственников — пенсионерка оплатила и «похороны».

Под разными предлогами кемлянин выманил у жительницы Костомукши 410 тысяч рублей. В течении полугода он обещал вернуть деньги, но каждый раз находился предлог не возвращать долг. Наконец, костомукшанка поняла, что связалась с аферистом, и обратилась в полицию.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве.