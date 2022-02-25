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Житель Карелии получал зарплату и пособие по безработице и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
08:20, 04 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско

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Житель Муезерского района подозревается в мошенничестве с соцвыплатой.

В полицию поступила информация о том, что 39-летний житель Муезерского района пренебрёг порядком предоставления мер социальной поддержки, сообщили в МВД Карелии.

Так, по версии полиции, мужчина, будучи на учёте в качестве безработного, не уведомил соответствующий орган о своём трудоустройстве. В результате он стал получать и зарплату, и пособие. Так продолжалось около месяца, пока в ходе сверки между ведомствами не выяснилось истинное положение дел. Как установил участковый уполномоченный полиции, незаконный доход подозреваемого составил 9 100 рублей.

Возбуждено уголовное дело.  Фигурант признался в содеянном. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, в Калевальском районе бывший безработный попался на мошенничестве с соцвыплатами.

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