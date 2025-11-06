Житель Карелии получил 13 лет за совращение несовершеннолетней в сети

Суд вынес приговор 23-летнему карельскому блогеру, который предлагал интим несовершеннолетней девочке.
Мужчина имел свой канал в популярном мессенджере. Он выкладывал контект, привлекающий внимание несовершеннолетних. При этом вступал в переписку с девочкой младше 14 лет.
— В феврале 2024 года обвиняемый, являясь администратором канала в популярном мессенджере, вступил в переписку циничного характера с малолетней потерпевшей. В ходе диалога злоумышленник приглашал потерпевшую к совместным сексуальным действиям, а также совершал иные насильственные действия указанного характера, — рассказали в Следкоме Карелии.
При силовой поддержке Росгвардии фигурант был задержан, на время предварительного следствия содержался под стражей.
Вину в совершенном преступлении молодой человек признал частично.
Суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее жителю Карелии вынесли приговор за изнасилование 13-летней девочки.