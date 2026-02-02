Житель Карелии устроился почтальоном и получил 80 тысяч рублей по социальному контракту

Житель Сегежи Александр Сидоров получил государственную поддержку в размере более 80 тысяч рублей, заключив социальный контракт в рамках нацпроекта «Семья».
Александр Сидоров, будучи безработным, обратился в Центр социальной работы Карелии за содействием с трудоустройством на основании социального контракта, сообщает учреждение.
Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком или семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в соответствующем регионе
По контракту орган соцзащиты обязуется оказать государственную соцпомощь в виде:
— социальных услуг;
— денежных выплат;
— приобретения необходимых товаров.
Получатели помощи берут на себя определённые обязательства, например: трудоустроиться, открыть своё дело, наладить личное подсобное хозяйство
Заключить соцконтракт с государством могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане
Социальный контракт предусматривает четыре выплаты.
Первая — единовременная в размере прожиточного минимума (в 2026 году 24 288 руб. для северной части Карелии, кроме северной части, — 22 685 руб.).
Затем в течение трёх месяцев после трудоустройства ежемесячно перечисляется такая же сумма помимо заработной платы.
— Финансовая помощь Центра в форме социального контракта — это хорошая материальная поддержка для человека, который начал работать и не имеет еще дохода, — отметил Сидоров.
Подать заявление можно на портале Госуслуг или в отделении Центра социальной работы Карелии.