Житель Карелии получил доступ к карте собутыльника и воспользовался этим

Кражу в банковского счета раскрыли оперативники в Кондопоге, сообщили в МВД Карелии.

Житель Кондопоги обратился в полицию из-за пропажи с карты семи с половиной тысяч рублей.

Как предположил 51-летний кондопожанин, деньги мог украсть его знакомый. Мужчины выпивали в одной компании. В какой-то момент потерпевший дал приятелю свою карту, чтобы тот сходил в магазин. Позже гонец позвонил и попросил сказать пин-код, так как якобы превысил лимит покупок. Тогда кондопожанин не придал этому значения.

Полицейские установили место, где находится подозреваемый, ровесник потерпевшего. Он признался, что полностью обналичил счет собутыльника, а затем вернул карту владельцу. Деньги он впоследствии потратил на спиртное. По факту кражи с банковского счёта было возбуждено уголовное дело.